"АЗ Алкмаар" обратился в УЕФА в связи с несправедливым распределении мест в еврокубках от Эредивизи

"АЗ Алкмаар" продолжает выступать против решения Королевского футбольного союза Нидерландов по распределению мест в чемпионате страны.

Напомним, что сезон Эредивизи решили завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.

"АЗ" финишировал на втором месте, уступив "Аяксу" только по разнице забитых и пропущенных голов. При этом алкмаарцы дважды победили амстердамцев в чемпионате.

"Фермеры" с таким вариантом итоговой таблицы не согласны в связи с чем направили обращение в УЕФА.

В "АЗ" считают, что первое место нужно присудить им, что позволит команде стартовать в квалификации Лиги Чемпионов с раунда плей-офф, а не со второго отборочного этапа.

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