"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0 (обзор)

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"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Голландии между "АЗ Алкмаром" и "Ден Хаагом".

Не пропустите: "АЗ Алкмар" взял верх над "Ден Хаагом" и другие результаты 2-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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