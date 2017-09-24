"АЗ Алкмар" дома проиграл "Эксельсиору"

В рамках шестого тура чемпионата Голландии "АЗ Алкмар" на своём поле потерпел поражение от "Эксельсиора" со счётом 0:2.

"АЗ Алкмар" – "Эксельсиор" - 0:2

Голы: Брейнс, 2 (пенальти) - 0:1, Брейнс, 8 (пенальти) - 0:2.

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