"АЗ Алкмар", "Эксельсиор" и "Хераклес" побеждают в 11-м туре чемпионата Голландии

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.

"АЗ Алкмар" – "Виллем II" - 3:2

Голы: Ринстра, 25 - 0:1, Джаханбахш, 35 (пенальти) - 1:1, Тил, 54 - 2:1, Вегорст, 64 - 3:1, Аззауи, 85 - 3:2.

Удаление: Вегорст (86) - "АЗ Алкмар".



"Эксельсиор" – "Рода" - 1:0

Гол: Брейнс, 42 - 1:0.

Удаление: Росхевел (36) - "Рода".



"Хераклес" – "Гронинген" - 2:1

Голы: Ниемейер, 14 - 1:0, Велдвейк, 44 (пенальти) - 1:1, Хардевельд, 82 (пенальти) - 2:1.



"Венло" – "НАК Бреда" - 0:0

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