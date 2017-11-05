"АЗ Алкмар", "Эксельсиор" и "Хераклес" побеждают в 11-м туре чемпионата Голландии

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"АЗ Алкмар", "Эксельсиор" и "Хераклес" побеждают в 11-м туре чемпионата Голландии

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.

"АЗ Алкмар" – "Виллем II" - 3:2

Голы: Ринстра, 25 - 0:1, Джаханбахш, 35 (пенальти) - 1:1, Тил, 54 - 2:1, Вегорст, 64 - 3:1, Аззауи, 85 - 3:2.

Удаление: Вегорст (86) - "АЗ Алкмар".


"Эксельсиор" – "Рода" - 1:0

Гол: Брейнс, 42 - 1:0.

Удаление: Росхевел (36) - "Рода".


"Хераклес" – "Гронинген" - 2:1

Голы: Ниемейер, 14 - 1:0, Велдвейк, 44 (пенальти) - 1:1, Хардевельд, 82 (пенальти) - 2:1.


"Венло" – "НАК Бреда" - 0:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 10 27
2 Аякс 10 22
3 АЗ 11 22
4 Зволле 10 21
5 Витесс 10 18
6 Фейеноорд 11 18
7 Эксельсиор 11 17
8 Хераклес 11 15
9 Херенвен 11 15
10 Утрехт 10 14
11 АДО Ден Хааг 11 14
12 ВВВ Венло 11 13
13 Спарта Роттердам 11 10
14 Твенте 10 9
15 Гронинген 11 9
16 НАК Бреда 11 9
17 Виллем II 11 9
18 Рода ЮК 11 7
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