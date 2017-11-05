"АЗ Алкмар", "Эксельсиор" и "Хераклес" побеждают в 11-м туре чемпионата Голландии
В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.
"АЗ Алкмар" – "Виллем II" - 3:2
Голы: Ринстра, 25 - 0:1, Джаханбахш, 35 (пенальти) - 1:1, Тил, 54 - 2:1, Вегорст, 64 - 3:1, Аззауи, 85 - 3:2.
Удаление: Вегорст (86) - "АЗ Алкмар".
"Эксельсиор" – "Рода" - 1:0
Гол: Брейнс, 42 - 1:0.
Удаление: Росхевел (36) - "Рода".
"Хераклес" – "Гронинген" - 2:1
Голы: Ниемейер, 14 - 1:0, Велдвейк, 44 (пенальти) - 1:1, Хардевельд, 82 (пенальти) - 2:1.
"Венло" – "НАК Бреда" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|10
|27
|2
|Аякс
|10
|22
|3
|АЗ
|11
|22
|4
|Зволле
|10
|21
|5
|Витесс
|10
|18
|6
|Фейеноорд
|11
|18
|7
|Эксельсиор
|11
|17
|8
|Хераклес
|11
|15
|9
|Херенвен
|11
|15
|10
|Утрехт
|10
|14
|11
|АДО Ден Хааг
|11
|14
|12
|ВВВ Венло
|11
|13
|13
|Спарта Роттердам
|11
|10
|14
|Твенте
|10
|9
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|НАК Бреда
|11
|9
|17
|Виллем II
|11
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7