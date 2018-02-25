"АЗ Алкмар", "Хераклес" и "Эксельсиор" побеждают в 25-м туре чемпионата Голландии

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"АЗ Алкмар", "Хераклес" и "Эксельсиор" побеждают в 25-м туре чемпионата Голландии

В рамках 25-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Гронинген" – "НАК Бреда" - 1:1

Голы: Мари, 66 (автогол) - 1:0, те Вреде, 86 - 1:1.


"АЗ Алкмар" – "Спарта" - 2:1

Голы: Шабо, 19 - 0:1, Вегорст, 44 - 1:1, Идрисси, 86 - 2:1.


"Хераклес" – "Зволле" - 2:1

Голы: Петерсон, 42 - 1:0, Пажишек, 50 - 1:1, Вермей, 62 - 2:1.


"Херенвен" – "Эксельсиор" - 0:1

Гол: ван Дейнен, 35 - 0:1.


"Венло" – "Витесс" - 2:2

Голы: Хюнт, 10 - 1:0, Ти, 24 - 2:0, Рэзелер, 29 (автогол) - 2:1, Маунт, 48 - 2:2.

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Команда М О
1 ПСВ 24 62
2 Аякс 24 57
3 АЗ 25 53
4 Фейеноорд 24 42
5 Утрехт 24 41
6 Зволле 24 39
7 Витесс 24 37
8 АДО Ден Хааг 24 35
9 Херенвен 24 32
10 ВВВ Венло 24 31
11 Эксельсиор 24 29
12 Хераклес 24 27
13 Гронинген 25 25
14 НАК Бреда 25 21
15 Виллем II 24 20
16 Твенте 24 17
17 Рода ЮК 24 17
18 Спарта Роттердам 25 15
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