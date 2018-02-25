"АЗ Алкмар", "Хераклес" и "Эксельсиор" побеждают в 25-м туре чемпионата Голландии

В рамках 25-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Гронинген" – "НАК Бреда" - 1:1

Голы: Мари, 66 (автогол) - 1:0, те Вреде, 86 - 1:1.



"АЗ Алкмар" – "Спарта" - 2:1

Голы: Шабо, 19 - 0:1, Вегорст, 44 - 1:1, Идрисси, 86 - 2:1.



"Хераклес" – "Зволле" - 2:1

Голы: Петерсон, 42 - 1:0, Пажишек, 50 - 1:1, Вермей, 62 - 2:1.



"Херенвен" – "Эксельсиор" - 0:1

Гол: ван Дейнен, 35 - 0:1.



"Венло" – "Витесс" - 2:2

Голы: Хюнт, 10 - 1:0, Ти, 24 - 2:0, Рэзелер, 29 (автогол) - 2:1, Маунт, 48 - 2:2.

Не пропустите: Слуцкий продолжит карьеру в Нидерландах. | http://soccernews.ru