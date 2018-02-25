"АЗ Алкмар", "Хераклес" и "Эксельсиор" побеждают в 25-м туре чемпионата Голландии
В рамках 25-го тура чемпионата Голландии состоялись пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Гронинген" – "НАК Бреда" - 1:1
Голы: Мари, 66 (автогол) - 1:0, те Вреде, 86 - 1:1.
"АЗ Алкмар" – "Спарта" - 2:1
Голы: Шабо, 19 - 0:1, Вегорст, 44 - 1:1, Идрисси, 86 - 2:1.
"Хераклес" – "Зволле" - 2:1
Голы: Петерсон, 42 - 1:0, Пажишек, 50 - 1:1, Вермей, 62 - 2:1.
"Херенвен" – "Эксельсиор" - 0:1
Гол: ван Дейнен, 35 - 0:1.
"Венло" – "Витесс" - 2:2
Голы: Хюнт, 10 - 1:0, Ти, 24 - 2:0, Рэзелер, 29 (автогол) - 2:1, Маунт, 48 - 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|62
|2
|Аякс
|24
|57
|3
|АЗ
|25
|53
|4
|Фейеноорд
|24
|42
|5
|Утрехт
|24
|41
|6
|Зволле
|24
|39
|7
|Витесс
|24
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|24
|35
|9
|Херенвен
|24
|32
|10
|ВВВ Венло
|24
|31
|11
|Эксельсиор
|24
|29
|12
|Хераклес
|24
|27
|13
|Гронинген
|25
|25
|14
|НАК Бреда
|25
|21
|15
|Виллем II
|24
|20
|16
|Твенте
|24
|17
|17
|Рода ЮК
|24
|17
|18
|Спарта Роттердам
|25
|15