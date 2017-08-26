"АЗ Алкмар", "Херенвен" и "Зволле" побеждают в 3-м туре чемпионата Голландии
В субботу в рамках третьего тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.
"Витесс" – "АЗ Алкмар" - 1:2
Голы: Вегорст, 3 - 0:1, Матавж, 68 - 1:1, Вегорст, 81 - 1:2.
"Ден Хааг" – "Херенвен" - 1:2
Голы: Торсби, 57 - 0:1, Торсби, 66 - 0:2, Йонсен, 78 - 1:2.
"Зволле" – "Твенте" - 2:0
Голы: Мохтар, 33 - 1:0, ван Полен, 78 (пенальти) - 2:0.
"Хераклес" – "Эксельсиор" - 2:2
Голы: Кювас, 15 - 1:0, Брейнс, 16 - 1:1, Гладон, 52 - 2:1, Канепель, 63 - 2:2.
Удаление: Хадуир (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23