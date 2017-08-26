"АЗ Алкмар", "Херенвен" и "Зволле" побеждают в 3-м туре чемпионата Голландии

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"АЗ Алкмар", "Херенвен" и "Зволле" побеждают в 3-м туре чемпионата Голландии

В субботу в рамках третьего тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.

"Витесс" – "АЗ Алкмар" - 1:2

Голы: Вегорст, 3 - 0:1, Матавж, 68 - 1:1, Вегорст, 81 - 1:2.


"Ден Хааг" – "Херенвен" - 1:2

Голы: Торсби, 57 - 0:1, Торсби, 66 - 0:2, Йонсен, 78 - 1:2.


"Зволле" – "Твенте" - 2:0

Голы: Мохтар, 33 - 1:0, ван Полен, 78 (пенальти) - 2:0.


"Хераклес" – "Эксельсиор" - 2:2

Голы: Кювас, 15 - 1:0, Брейнс, 16 - 1:1, Гладон, 52 - 2:1, Канепель, 63 - 2:2.

Удаление: Хадуир (90).

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Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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