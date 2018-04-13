"АЗ Алкмар" на выезде крупно победил "Хераклес"

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"АЗ Алкмар" на выезде крупно победил "Хераклес"

В рамках 31-го тура чемпионата Голландии "АЗ Алкмар" в гостях разгромил "Хераклес" со счётом 3:0. Благодаря этой победе "фермеры" сократили до 5 очков отставание от "Аякса", идущего вторым в турнирной таблице первенства. 

"Хераклес" – "АЗ Алкмар" - 0:3

Голы: Тил, 25 - 0:1, Идрисси, 30 - 0:2, Джаханбахш, 59 - 0:3.

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10 Эксельсиор 30 38
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