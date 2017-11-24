"АЗ Алкмар" не без труда обыграл "Твенте"

В рамках 13-го тура чемпионата Голландии "АЗ Алкмар" на своём поле в трудном матче взял верх над "Твенте".

"АЗ Алкмар" – "Твенте" - 2:0

Голы: Джаханбахш, 65 (пенальти) - 1:0, ван Оверем, 70 - 2:0.

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