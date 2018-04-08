"АЗ Алкмар" – ПСВ - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Голландии между "АЗ Алкмаром" и ПСВ.
Не пропустите: ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|30
|77
|2
|Аякс
|29
|67
|3
|АЗ
|30
|62
|4
|Фейеноорд
|29
|51
|5
|Утрехт
|29
|48
|6
|Зволле
|30
|43
|7
|Витесс
|30
|42
|8
|Херенвен
|29
|39
|9
|АДО Ден Хааг
|29
|39
|10
|Эксельсиор
|30
|38
|11
|Хераклес
|29
|37
|12
|ВВВ Венло
|30
|34
|13
|Виллем II
|30
|30
|14
|НАК Бреда
|30
|30
|15
|Гронинген
|29
|29
|16
|Рода ЮК
|30
|26
|17
|Спарта Роттердам
|30
|24
|18
|Твенте
|29
|20