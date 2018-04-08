"АЗ Алкмар" – ПСВ - 2:3 (обзор)

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"АЗ Алкмар" – ПСВ - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Голландии между "АЗ Алкмаром" и ПСВ.

Не пропустите: ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 30 77
2 Аякс 29 67
3 АЗ 30 62
4 Фейеноорд 29 51
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 30 43
7 Витесс 30 42
8 Херенвен 29 39
9 АДО Ден Хааг 29 39
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 29 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Виллем II 30 30
14 НАК Бреда 30 30
15 Гронинген 29 29
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 29 20
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