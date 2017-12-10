"АЗ Алкмар" уничтожил "Хераклес" и другие результаты 15-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 15-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Херенвен" – "Венло" - 2:2
Голы: Ти, 10 - 0:1, Думфрис, 19 - 1:1, Верман, 49 - 2:1, Сентьенс, 85 - 2:2.
"АЗ Алкмар" – "Хераклес" - 5:0
Голы: Кастро, 55 (автогол) - 1:0, Тил, 75 - 2:0, Джаханбахш, 81 - 3:0, Вегорст, 85 - 4:0, Свенссон, 90 - 5:0.
"Эксельсиор" – "Зволле" - 1:2
Голы: ван Дейнен, 48 (пенальти) - 1:0, Саймак, 49 - 1:1, Намли, 65 - 1:2.
Удаление: Элберс (83) - "Эксельсиор".
"Твенте" – "Ден Хааг" - 2:3
Голы: Холла, 12 - 1:0, Эль-Хаяти, 17 - 1:1, Йонсен, 21 - 1:2, Холла, 35 - 2:2, Эль-Хаяти, 90 - 2:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|14
|39
|2
|АЗ
|14
|31
|3
|Аякс
|14
|29
|4
|Зволле
|14
|26
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|Херенвен
|15
|19
|9
|Хераклес
|14
|18
|10
|Эксельсиор
|14
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|14
|17
|12
|ВВВ Венло
|15
|16
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Виллем II
|15
|15
|15
|НАК Бреда
|15
|13
|16
|Спарта Роттердам
|14
|11
|17
|Твенте
|14
|10
|18
|Рода ЮК
|14
|10