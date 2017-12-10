"АЗ Алкмар" уничтожил "Хераклес" и другие результаты 15-го тура чемпионата Голландии

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"АЗ Алкмар" уничтожил "Хераклес" и другие результаты 15-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 15-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Херенвен" – "Венло" - 2:2

Голы: Ти, 10 - 0:1, Думфрис, 19 - 1:1, Верман, 49 - 2:1, Сентьенс, 85 - 2:2.


"АЗ Алкмар" – "Хераклес" - 5:0

Голы: Кастро, 55 (автогол) - 1:0, Тил, 75 - 2:0, Джаханбахш, 81 - 3:0, Вегорст, 85 - 4:0, Свенссон, 90 - 5:0.


"Эксельсиор" – "Зволле" - 1:2

Голы: ван Дейнен, 48 (пенальти) - 1:0, Саймак, 49 - 1:1, Намли, 65 - 1:2.

Удаление: Элберс (83) - "Эксельсиор".


"Твенте" – "Ден Хааг" - 2:3

Голы: Холла, 12 - 1:0, Эль-Хаяти, 17 - 1:1, Йонсен, 21 - 1:2, Холла, 35 - 2:2, Эль-Хаяти, 90 - 2:3. 

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2 АЗ 14 31
3 Аякс 14 29
4 Зволле 14 26
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 Херенвен 15 19
9 Хераклес 14 18
10 Эксельсиор 14 17
11 АДО Ден Хааг 14 17
12 ВВВ Венло 15 16
13 Гронинген 14 15
14 Виллем II 15 15
15 НАК Бреда 15 13
16 Спарта Роттердам 14 11
17 Твенте 14 10
18 Рода ЮК 14 10
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