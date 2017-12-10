"АЗ Алкмар" уничтожил "Хераклес" и другие результаты 15-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 15-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Херенвен" – "Венло" - 2:2

Голы: Ти, 10 - 0:1, Думфрис, 19 - 1:1, Верман, 49 - 2:1, Сентьенс, 85 - 2:2.



"АЗ Алкмар" – "Хераклес" - 5:0

Голы: Кастро, 55 (автогол) - 1:0, Тил, 75 - 2:0, Джаханбахш, 81 - 3:0, Вегорст, 85 - 4:0, Свенссон, 90 - 5:0.



"Эксельсиор" – "Зволле" - 1:2

Голы: ван Дейнен, 48 (пенальти) - 1:0, Саймак, 49 - 1:1, Намли, 65 - 1:2.

Удаление: Элберс (83) - "Эксельсиор".



"Твенте" – "Ден Хааг" - 2:3

Голы: Холла, 12 - 1:0, Эль-Хаяти, 17 - 1:1, Йонсен, 21 - 1:2, Холла, 35 - 2:2, Эль-Хаяти, 90 - 2:3.

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