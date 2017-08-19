"АЗ Алкмар" взял верх над "Ден Хаагом" и другие результаты 2-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках второго тура чемпионата Голландии состоялись три матча.
"Твенте" – "Венло" - 1:2
Голы: ван Крой, 23 - 0:1, Промес, 41 - 0:2, Буре, 60 - 1:2.
"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0
Голы: Вегорст, 29 (пенальти) - 1:0, Тил, 70 - 2:0.
Удаление: Канон (28).
"Херенвен" – "Хераклес" - 1:1
Голы: Проппер, 45 - 0:1, Михайлович, 90 - 1:1.
Не пропустите: "Витесс" в гостях разобрался с "Родой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
-
Лондонское дерби: "Тоттенхэм" дебютирует на "Уэмбли" матчем против "Челси"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" едет в Пермь тестировать "Амкар"
-
Месси без компании: "Барселона" стартует в Ла Лиге с домашнего матча против "Бетиса"
-
Выезд в Ла-Корунью: Мадридский "Реал" начинает защиту титула
Лента новостей
-
Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"
-
Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
-
Вальверде: "Работа в "Барселоне" - самое трудное испытание в моей карьере"
-
Жонатас перейдёт в "Ганновер"
-
Венгер: "После перерыва мы были слишком вялыми"
-
Скрипченко: "Рубин" наказал нас за то, что мы постарались спасти игру"
-
Паулиньо и Иньеста не сыграют с "Депортиво"
-
Бердыев: "Иногда крупная победа может пойти во вред"
-
Гризманн получил красную карточку за оскорбление арбитра
-
"Севилья" – "Эспаньол" - 1:1 (обзор)
-
"Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом"
-
Дибала: "Ювентус" начал матч с "Кальяри" немного неуверенно"
-
Лондонское дерби: "Тоттенхэм" дебютирует на "Уэмбли" матчем против "Челси"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" едет в Пермь тестировать "Амкар"
-
Самедов: "Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения"
-
"Бенфика" – "Белененсеш" - 5:0 (обзор)
-
"Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш"
-
"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3, "Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0 (обзоры)
-
"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0 (обзор)
-
"Верона" – "Наполи" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23