"АЗ Алкмар" взял верх над "Ден Хаагом" и другие результаты 2-го тура чемпионата Голландии

Теги твентеввв венлоазадо ден хаагхеренвенхераклес

"АЗ Алкмар" взял верх над "Ден Хаагом" и другие результаты 2-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках второго тура чемпионата Голландии состоялись три матча. 

"Твенте" – "Венло" - 1:2

Голы: ван Крой, 23 - 0:1, Промес, 41 - 0:2, Буре, 60 - 1:2.


"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0

Голы: Вегорст, 29 (пенальти) - 1:0, Тил, 70 - 2:0.

Удаление: Канон (28).


"Херенвен" – "Хераклес" - 1:1

Голы: Проппер, 45 - 0:1, Михайлович, 90 - 1:1.

Не пропустите: "Витесс" в гостях разобрался с "Родой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов