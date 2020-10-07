АЗ арендовал защитника "Челси"

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АЗ арендовал защитника "Челси"

Голландский защитник лондонского "Челси" Хуан Кастильо перешел в АЗ, сообщает официальный сайт голландского клуба. 

АЗ арендовал футболиста до 30 июня 2021 года без права последующего выкупа.

20-летний Кастильо выступает за "Челси" с 2019 года. За английский клуб он не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Аяксу". Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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