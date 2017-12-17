АЗ - "Аякс" - 1:2 (обзор)

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АЗ - "Аякс" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Голландии между АЗ и "Аяксом" (1:2).

Видео: АЗ - "Аякс".

 

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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