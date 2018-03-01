АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии

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АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии

Завершились полуфиналы Кубка Голландии. В решающем матче за трофей поборются АЗ и "Фейеноорд", которые обыграли, соответственно, "Твенте" и "Виллем II."

АЗ - "Твенте" - 4:0 (1:0)
Голы: Тиль, 24 - 1:0, Вегорст, 64 - 2:0, Идрисси, 68 - 3:0, Идрисси, 73 - 4:0

"Фейеноорд" - "Виллем II" - 3:0 (1:0)
Голы: Бергейс, 21 - 1:0, ван Перси, 60 - 2:0, Вильена, 84 - 3:0

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Команда М О
1 ПСВ 25 65
2 Аякс 25 58
3 АЗ 25 53
4 Утрехт 25 44
5 Фейеноорд 25 42
6 Зволле 25 39
7 Витесс 25 38
8 АДО Ден Хааг 25 36
9 Херенвен 25 32
10 Эксельсиор 25 32
11 ВВВ Венло 25 32
12 Хераклес 25 30
13 Гронинген 25 25
14 Виллем II 25 23
15 НАК Бреда 25 21
16 Твенте 25 17
17 Рода ЮК 25 17
18 Спарта Роттердам 25 15
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