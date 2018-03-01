АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии

Завершились полуфиналы Кубка Голландии. В решающем матче за трофей поборются АЗ и "Фейеноорд", которые обыграли, соответственно, "Твенте" и "Виллем II."

АЗ - "Твенте" - 4:0 (1:0)

Голы: Тиль, 24 - 1:0, Вегорст, 64 - 2:0, Идрисси, 68 - 3:0, Идрисси, 73 - 4:0

"Фейеноорд" - "Виллем II" - 3:0 (1:0)

Голы: Бергейс, 21 - 1:0, ван Перси, 60 - 2:0, Вильена, 84 - 3:0

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