АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии
Завершились полуфиналы Кубка Голландии. В решающем матче за трофей поборются АЗ и "Фейеноорд", которые обыграли, соответственно, "Твенте" и "Виллем II."
АЗ - "Твенте" - 4:0 (1:0)
Голы: Тиль, 24 - 1:0, Вегорст, 64 - 2:0, Идрисси, 68 - 3:0, Идрисси, 73 - 4:0
"Фейеноорд" - "Виллем II" - 3:0 (1:0)
Голы: Бергейс, 21 - 1:0, ван Перси, 60 - 2:0, Вильена, 84 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|65
|2
|Аякс
|25
|58
|3
|АЗ
|25
|53
|4
|Утрехт
|25
|44
|5
|Фейеноорд
|25
|42
|6
|Зволле
|25
|39
|7
|Витесс
|25
|38
|8
|АДО Ден Хааг
|25
|36
|9
|Херенвен
|25
|32
|10
|Эксельсиор
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Хераклес
|25
|30
|13
|Гронинген
|25
|25
|14
|Виллем II
|25
|23
|15
|НАК Бреда
|25
|21
|16
|Твенте
|25
|17
|17
|Рода ЮК
|25
|17
|18
|Спарта Роттердам
|25
|15