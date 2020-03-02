АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче Эредивизии

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АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче Эредивизии

АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей голами отметились Мирон Боаду и Уссама Идрисси.

"Аякс" - АЗ - 0:2 (0:1)

Голы: Боаду, 4 - 0:1, Идрисси, 74 - 0:2.

Таким образом, АЗ сравнялся по количеству очков c "Аяксом", занимающим 1-е место в таблице. Оба клуба набрало по 53 балла.

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