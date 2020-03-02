АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче Эредивизии
АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Голландии.
В составе победителей голами отметились Мирон Боаду и Уссама Идрисси.
"Аякс" - АЗ - 0:2 (0:1)
Голы: Боаду, 4 - 0:1, Идрисси, 74 - 0:2.
Таким образом, АЗ сравнялся по количеству очков c "Аяксом", занимающим 1-е место в таблице. Оба клуба набрало по 53 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23