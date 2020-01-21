АЗ обыграл "Осс" и вышел в четвертьфинал Кубка Голландии

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АЗ обыграл "Осс" и вышел в четвертьфинал Кубка Голландии

АЗ на выезде обыграл "Осс" в матче 1/8 финала Кубка Голландии.

"Осс" - АЗ - 0:2 (0:1)

Голы: де Вит, 35 - 0:1, Копмейнерс, 54 (с пенальти) - 0:2.

Таким образом, команда проходит в четвертьфинал турнира.

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