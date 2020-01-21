АЗ обыграл "Осс" и вышел в четвертьфинал Кубка Голландии
АЗ на выезде обыграл "Осс" в матче 1/8 финала Кубка Голландии.
"Осс" - АЗ - 0:2 (0:1)
Голы: де Вит, 35 - 0:1, Копмейнерс, 54 (с пенальти) - 0:2.
Таким образом, команда проходит в четвертьфинал турнира.
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|Команда
|М
|О
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|34
|86
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|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
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|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23