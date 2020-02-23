АЗ обыграл "Зволле" и приблизился к "Аяксу". "Витесс" без Слуцкого проиграл ПСВ

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АЗ обыграл "Зволле" и приблизился к "Аяксу". "Витесс" без Слуцкого проиграл ПСВ

Завершились два матча 23-го тура чемпионата Нидерландов. АЗ дома обыграл "Зволле" и до трех очков сократил отставание от лидирующего "Аякса". "Витесс", который ранее тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле уступил ПСВ.

АЗ - "Зволле" - 2:0 (0:0)
Голы: Копмейнерс, 54 (с пенальти) - 1:0, Копмейнерс, 60 (с пенальти)

АЗ: Бизот, Свенссон, Леувин, Копмейнерс, Вейндал, Класи, Эвьен (де Вит, 64), Митсьо (Абукхал, 81), Идрисси, Стенгс, Боаду

"Витесс" - ПСВ - 1:2 (0:0)
Голы: Матавж, 50 - 1:0, Ламмерс, 59 (с пенальти) - 1:1, Гакпо, 63 - 1:2

ПСВ: Уннерсталл, Родригес, Виргевер, Шваб, Думфрис, Росарио, Томас, Хендрикс (Гутьеррес, 34), Ихаттарен (Доан, 87), Гакпо (Брума, 70), Ламмерс

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