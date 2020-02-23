АЗ обыграл "Зволле" и приблизился к "Аяксу". "Витесс" без Слуцкого проиграл ПСВ
Завершились два матча 23-го тура чемпионата Нидерландов. АЗ дома обыграл "Зволле" и до трех очков сократил отставание от лидирующего "Аякса". "Витесс", который ранее тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле уступил ПСВ.
АЗ - "Зволле" - 2:0 (0:0)
Голы: Копмейнерс, 54 (с пенальти) - 1:0, Копмейнерс, 60 (с пенальти)
АЗ: Бизот, Свенссон, Леувин, Копмейнерс, Вейндал, Класи, Эвьен (де Вит, 64), Митсьо (Абукхал, 81), Идрисси, Стенгс, Боаду
"Витесс" - ПСВ - 1:2 (0:0)
Голы: Матавж, 50 - 1:0, Ламмерс, 59 (с пенальти) - 1:1, Гакпо, 63 - 1:2
ПСВ: Уннерсталл, Родригес, Виргевер, Шваб, Думфрис, Росарио, Томас, Хендрикс (Гутьеррес, 34), Ихаттарен (Доан, 87), Гакпо (Брума, 70), Ламмерс
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23