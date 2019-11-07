АЗ разгромил "Астану" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Астана" - АЗ - 0:5 (0:1)

Голы: Боаду, 29 - 0:1, Мидтсье, 52 - 0:2, Идрисси, 57 - 0:3, Хатзидиакос, 76 - 0:4, Боаду, 77 - 0:5.

"Астана": Ерич, Рукавина, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Мужиков, 74), Маевский, Перцух, Хижниченко, Томасов, Ротариу (Муртазаев, 71).

АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон (Сугавара, 61), Хатзидиакос, Вейндал, Мидтсье (Класи, 66), Копмейнерс, де Вит, Идрисси, Стенгс (Абухлал, 77), Боаду.

"Астана" не смогла выиграть ни одного матча, поэтому в группе L занимает последнее место. АЗ с 8 баллами возглавил таблицу.

Сегодня, 7 ноября, в этой группе пройдет матч "МЮ" - "Партизан".

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