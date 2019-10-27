АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

АЗ в гостевом матче обыграл ПСВ в рамках 11-го тура чемпионата Германии.

Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса.

ПСВ - АЗ - 0:4 (0:2)

АЗ поднялся на 2 место в турнирной таблице и обошел ПСВ.

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