АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

Теги азпсв

АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

АЗ в гостевом матче обыграл ПСВ в рамках 11-го тура чемпионата Германии.

Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса.

ПСВ - АЗ - 0:4 (0:2)

АЗ поднялся на 2 место в турнирной таблице и обошел ПСВ.

Не пропустите: Гвардиола ярко высказался об игроке "Астон Виллы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА дома проиграл "Динамо" в матче РПЛ

ЦСКА дома проиграл "Динамо" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов