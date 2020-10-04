АЗ упустил победу над "Спартой", выиграя с разницей в 4 мяча
В матче 4-го тура чемпионат Нидерландов АЗ на выезде не смог победить роттердамскую "Спарту". Алкмарский клуб выигрывал с разницей в четыре мяча, но в итоге встреча завершились вничью со счетом 4:4.
"Спарта" Роттердам - АЗ Алкмар - 4:4 (0:4)
Голы: Абухляль, 9 - 0:1, де Вит, 14 - 0:2, Абухляль, 19 - 0:3, де Вит, 33 - 0:4, Арруи, 57 - 1:4, Абелс, 64 - 2:4, Тай, 88 (с пенальти) - 3:4, Мейнанс, 90 - 4:4
"Спарта": ван Лир, Пинту, Хейлен, Вриндс, Фортеш (Абелс, 46), Ауассар (Дуарте, 81), Арруи, Сметс (Мейнанс, 46), Эмега (Гравенберх, 67), Тай
АЗ: Бизот, Свенссон, Летсхерт, Хацидиакос (Леувин, 78), Вейндал, Коопмейнерс, Мидтше, де Вит, Абухляль (Верхюлст, 87), Карлссон (Эвьен, 78), Боадю (Дрёйф, 85)
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|34
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|АДО Ден Хааг
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|Виллем II
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|34
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|Де Графсхап
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|18
|НАК Бреда
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