АЗ в гостевом матче разгромил "Фейеноорд"

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АЗ в гостевом матче разгромил "Фейеноорд"

В матче 4-го тура чемпионата Голландии АЗ разгромил "Фейеноорд" в гостевой игре.

"Фейеноорд" - АЗ - 0:3 (0:1)

Голы: Боаду, 39 - 0:1, Стенгс, 50 - 0:2, Идрисси, 83 - 0:3.

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Гертрейда, Торнстра, Тапия (Бюргер, 69), Кекджю (Ларссон, 62), Бергхейс, Нарсингх, Синистерра (Баннис, 80).

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара, Мидтсье (Класи, 79), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Дрейф, 88), Боаду (де Вит, 80).

АЗ с 16 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 10 очками расположился на 10 позиции.

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