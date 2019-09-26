АЗ в гостевом матче разгромил "Фейеноорд"
В матче 4-го тура чемпионата Голландии АЗ разгромил "Фейеноорд" в гостевой игре.
"Фейеноорд" - АЗ - 0:3 (0:1)
Голы: Боаду, 39 - 0:1, Стенгс, 50 - 0:2, Идрисси, 83 - 0:3.
"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Гертрейда, Торнстра, Тапия (Бюргер, 69), Кекджю (Ларссон, 62), Бергхейс, Нарсингх, Синистерра (Баннис, 80).
АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара, Мидтсье (Класи, 79), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Дрейф, 88), Боаду (де Вит, 80).
АЗ с 16 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 10 очками расположился на 10 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23