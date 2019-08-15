АЗ, "Вулверхэмптон", ПСВ и "Айнтрахт" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы

Завершились еще несколько ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в плей-офф раунд завоевали такие известные клубы, как АЗ, ПСВ, "Айнтрахт" и "Вулверхэмптон".

"Айнтрахт" Германия – "Вадуц" Лихтенштейн - 1:0 (1:0) - первый матч - 5:0

Гол: де Гузман, 31 - 1:0

АЗ Нидерланды – "Мариуполь" Украина - 4:0 (2:0) - первый матч - 4:0

Голы: Стенгс, 20 - 1:0, Ауэян, 44 - 2:0, Вюйтенс, 62 - 3:0, Яворский, 90 (автогол) - 4:0

ПСВ Нидерланды – "Хаугесунн" Норвегия - 0:0 - первый матч - 1:0

"Вулверхэмптон" Англия – "Пюник" Армения - 4:0 (0:0) - первый матч - 4:0

Голы: Нету, 54 - 1:0, Гиббс-Уайт, 58 - 2:0, Рубен Винагре, 64 - 3:0, Диогу Жота, 87 - 4:0

"Эспаньол" Испания – "Люцерн" Швейцария - 3:0 (3:0)

Голы: У Лэй, 3 - 1:0, Кампусано, 27 - 2:0, Кампусано, 38 - 3:0

"Витория Гимараэш" Португалия – "Вентспилс" Латвия - 6:0 (1:0) - первый матч - 4:0

Голы: Давидсон, 28 - 1:0, Рошинья, 48 - 2:0, Рошинья, 58 - 3:0, Жоау Карлуш, 79 - 4:0, Жоау Педру, 80 - 5:0, Педру Родригеш, 86 - 6:0

"Сабуртало" Грузия – "Арарат-Армения" Армения - 0:2 (0:1) - первый матч - 2:1

Голы: Кобялко, 10 - 0:1, Аветисян, 67 (с пенальти) - 0:2

Не пропустите: "Астана" вышла в плей-офф раунд Лиги Европы. | http://soccernews.ru