Азар: "Бельгия действительно постарается выиграть у Бразилии!"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу своей команды над Японией (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Наши игроки смогли выйти на замену и сделать разницу. Пока мы просто счастливы, что выиграли и прошли! Мы отлично отреагировали на ситуацию. Возможно, именно такой матч нам нужен был ради будущих успехов.

Мы могли бы уже вылететь, но вышли в четвертьфинал. Играть с Бразилией - это всегда что-то невероятное. Бельгия действительно постарается выиграть!" - приводит слова Азара официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия состоится 6 июля.

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