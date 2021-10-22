Азар близок к своему первому Эль Класико

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Азар близок к своему первому Эль Класико

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и готов принять участие в ближайшем матче.

Таким образом, 30-летний футболист впервые в карьере сможет сыграть против "Барселоны" в Эль Класико.

Предыдущие четыре встречи с "сине-гранатовыми" бельгиец пропустил из-за различных повреждений.

По информации Marca, Азар не выйдет в стартовом составе.

"Барса" примет "Реал" в ближайшее воскресенье, 24 октября, в 17:15 по московскому времени.

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