Азар близок к возвращению в строй
В ближайшее время ожидается возвращение в строй вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает официальный сайт клуба.
Бельгиец провел 75 минут на поле в матче молодежных команд "Челси" и "Эвертона". Однако наставник команды Антонио Конте не будет задействовать футболиста в игре основных команд.
Напомним, что Азар в июне в расположении сборной Бельгии сломал лодыжку.
Читайте также: Конте недоволен вызовом Азара в сборную Бельгии. | http://soccernews.ru
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