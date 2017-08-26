Азар близок к возвращению в строй

В ближайшее время ожидается возвращение в строй вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец провел 75 минут на поле в матче молодежных команд "Челси" и "Эвертона". Однако наставник команды Антонио Конте не будет задействовать футболиста в игре основных команд.

Напомним, что Азар в июне в расположении сборной Бельгии сломал лодыжку.

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