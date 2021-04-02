Азар близок к возвращению на поле после очередной травмы

Фото инстаграм Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар сегодня приступил к тренировкам в общей группе, пишет Marca.

По сведениям издания, 30-летний футболист восстановился после травмы поясничной мышцы быстрее, чем ожидалось.

У звёздного бельгийца есть шансы принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 6 апреля.

В текущем сезоне Азар из-за регулярных повреждений провёл за "Реал" всего 14 игр и забил 3 гола.

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