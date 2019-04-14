Азар: "Челси" хочет обыграть "Ливерпуль"

Теги челсиливерпульэден азар

Азар: "Челси" хочет обыграть "Ливерпуль"
Нападающий "Челси" Эден Азар поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем".

"Мы понимаем, что нам будет сложно пробиться в топ-4, так как у нас сильные конкуренты - "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Если мы захотим, то можем обыграть любого соперника.

Мы хотим обыграть "Ливерпуль", чтобы остаться в первой четверке. Нас не волнует, кто станет чемпионом "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Мы намерены победить для себя. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне мы должны финишировать в топ-4 или выиграть Лигу Европы", - приводит слова Азара официальный сайт "Челси".

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня, 14 апреля, и начнется в 18:30 мск.

Не пропустите: Гвардиола: "Не буду работать тренером в 71 год, как Ходжсон". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" хочет купить Умтити

"Ювентус" хочет купить Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
15 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
16 Бернли Бернли 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов