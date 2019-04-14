Азар: "Челси" хочет обыграть "Ливерпуль"



Нападающий "Челси" Эден Азар поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем".

"Мы понимаем, что нам будет сложно пробиться в топ-4, так как у нас сильные конкуренты - "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Если мы захотим, то можем обыграть любого соперника.

Мы хотим обыграть "Ливерпуль", чтобы остаться в первой четверке. Нас не волнует, кто станет чемпионом "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Мы намерены победить для себя. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне мы должны финишировать в топ-4 или выиграть Лигу Европы", - приводит слова Азара официальный сайт "Челси".

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня, 14 апреля, и начнется в 18:30 мск.

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