Азар: "Челси" не нужен еще один форвард"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал возможное подписание его клубом нового игрока в линию атаки в команду.

"Я думаю, что мы довольны командой, которая у нас есть. Все зависит от того, как мы хотим играть. У нас есть два очень хороших форварда в лице Мораты и Батшуайи. Если они не готовы играть, роль нападающего могу исполнить я, поэтому я не думаю, что нам нужен еще один игрок в линию атаки", - цитирует 27-летнего бельгийца Evening Standard.

Напомним, Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала". | soccernews.ru