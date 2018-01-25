Азар: "Челси" не нужен еще один форвард"

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Азар: "Челси" не нужен еще один форвард"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал возможное подписание его клубом нового игрока в линию атаки в команду.

"Я думаю, что мы довольны командой, которая у нас есть. Все зависит от того, как мы хотим играть. У нас есть два очень хороших форварда в лице Мораты и Батшуайи. Если они не готовы играть, роль нападающего могу исполнить я, поэтому я не думаю, что нам нужен еще один игрок в линию атаки", - цитирует 27-летнего бельгийца Evening Standard.

Напомним, Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала". | soccernews.ru

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