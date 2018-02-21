Азар: "Челси" нужно провести ответный матч с "Барселоной" более чем идеально"



Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал ничейный результат первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (1:1).

"Хочу сказать, что мы должны были выиграть этот матч, но, когда играешь против такой команды, необходимо быть сосредоточенным на все 100%. Мы совершили одну ошибку, но если бы мы забили больше мячей, эта ошибка не играла бы роли, так что ничья является плохим результатом для нас, потому что теперь мы сыграем с "Барсой" на выезде и знаем, что там будет сложно.

Мы способны использовать своё мастерство. У нас есть хорошие игроки, вы могли это видеть, так что мы можем создать много моментов. Мы полностью выложимся, чтобы постараться пройти дальше. Ответную игру надо провести более чем идеально. Мы, несомненно, хотим не пропустить, и нам нужно забивать гол, если хотим пройти дальше. У нас есть три недели, чтобы подготовиться к этой игре, и мы сделаем всё возможное", - цитирует Азара официальный сайт клуба.

Ответный матч между "Барселоной" и "Челси" состоится 14 марта.

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