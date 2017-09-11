Азар: "Челси" пора выиграть и Лигу чемпионов"

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в этом году.

"Я уже выигрывал АПЛ и чемпионат Франции, а большие игроки хотят побеждать и в Лиге чемпионов. Думаю, "Челси" пора выиграть и этот турнир. У нас хорошая команда, хороший тренер – мы готовы к победе.

В этом сезоне будет по-другому – придется играть по вторникам и средам, но у нас много хороших игроков. Мы профессионалы, такие ситуации нам знакомы. Кроме того, наш тренер обладает богатым опытом, в том числе в Лиге чемпионов.

Мы просто хотим играть. Если кто-то устанет, его заменит другой, проблем с этим не будет", – сказал Азар.

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