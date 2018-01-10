Азар дал согласие на переход в "Реал"

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Азар дал согласие на переход в "Реал"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар дал свое согласие на переход в мадридский "Реал", информирует Express.

По сведениям издания, проведенные переговоры с окружением 27-летнего бельгийца оказались весьма успешными для королевского клуба. В частности, ведущий игрок "аристократов" выразил желание перебраться в Мадрид уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Азар забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 27 матчах за "Челси".

Напомним, решения Зидана не поддерживают семь игроков "Реала". | soccernews.ru

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