Азар: "Де Брюйне является лучшим игроком в АПЛ"

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Азар: "Де Брюйне является лучшим игроком в АПЛ"
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар высоко оценил уровень игры соотечественника хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

"Кевин является лучшим игроком в Премьер-лиге на данный момент. "Манчестер Сити" - лучшая команда АПЛ, а де Брюйне является ее важнейшим элементом. Мне легко играть с ним за сборную, так как мы оба хорошие футболисты", * приводит слова Азара Goal.com.

В этом сезоне 26-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

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