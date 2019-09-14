Азар дебютировал за "Реал"

Вингер Эден Азар проводит первый официальный матч в составе мадридского "Реала".

Звёздный бельгиец вышел на замену во втором тайме игры четвёртого тура Примеры против "Леванте".

Напомним, что футболист пропустил старт сезона из-за мышечной травмы, поэтому его дебют состоялся только в середине сентября.

Летом "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

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