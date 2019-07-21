Азар дебютировал за "Реал" под 50-м номером

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар дебютировал за свою новую команду в матче Международного Кубка Чемпионов против "Баварии".

Примечательно, что бельгиец вышел на поле под 50-м номером. У многих это вызвало недоумение, ведь ранее речь шла о выборе между цифрами "7" и "23".

Однако, как выяснилось, это не окончательный вариант. Просто футболист захотел отдать должное 50-летнему юбилею высадки американских астронавтов на Луну.

Напомним, что трансфер 28-летнего Азара обошёлся "Реалу" в 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться ещё на 45 миллионов за счёт бонусов. Бельгиец подписал с "бланкос" контракт до лета 2024 года.

Не пропустите: Зидан дал оценку переходу Азара в "Реал". | http://soccernews.ru