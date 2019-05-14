Азар: "Для меня это один из лучших сезонов"
Форвард "Челси" Эден Азар рассказал, что думает об уходящем сезоне в лондонском клубе. Об этом пишет Mirror.
"Если так посмотреть, то "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были намного лучше нас. Если мы хотим составить им конкуренцию, то должны показывать свой футбол. Для меня это один из лучших сезонов. Но всегда хочешь завершить сезон с трофеями, поэтому поедем в Баку за именно за ним. Если удастся победить, это будет отлично. Я бы дал 6,5 баллов из 10 этому сезону. Если мы победим в Баку, то оценку можно будет поднять до 7,5", - сказал Азар.
Напомним, в чемпионате Англии "Челси" завершил сезон на 3 строчке в турнирной таблице, набрав 72 балла.
29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы, где встретятся "Челси" и "Арсенал".
Азар, скорее всего этим летом перейдет в мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16