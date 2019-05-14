Азар: "Для меня это один из лучших сезонов"

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Азар: "Для меня это один из лучших сезонов"

Форвард "Челси" Эден Азар рассказал, что думает об уходящем сезоне в лондонском клубе. Об этом пишет Mirror.

"Если так посмотреть, то "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были намного лучше нас. Если мы хотим составить им конкуренцию, то должны показывать свой футбол. Для меня это один из лучших сезонов. Но всегда хочешь завершить сезон с трофеями, поэтому поедем в Баку за именно за ним. Если удастся победить, это будет отлично. Я бы дал 6,5 баллов из 10 этому сезону. Если мы победим в Баку, то оценку можно будет поднять до 7,5", - сказал Азар. 

Напомним, в чемпионате Англии "Челси" завершил сезон на 3 строчке в турнирной таблице, набрав 72 балла.

29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы, где встретятся "Челси" и "Арсенал".

Азар, скорее всего этим летом перейдет в мадридский "Реал".

Не пропустите: Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Эдена Азара| http://soccernews.ru
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