Азар: "Думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно"

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Азар: "Думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно"

Хавбек "Челси" Эден Азар, забил два гола в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1). После победного матча бельгиец объявил о решении покинуть клуб. Об этом сообщает BT Sport.

"Мы примем решение через несколько дней. Сегодня моей целью было выиграть этот матч. Я уже решил и теперь жду реакции клуба. Думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно", - сказал Азар.

Ранее сообщалось, что этим летом бельгийский игрок перейдет в мадридский "Реал".

А еще: "Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы | http://soccernews.ru
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