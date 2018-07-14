Азар: "Думаю, я заслужил стать лучшим игроком ЧМ-2018"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар считает себя достойным кандидатом на звание лучшего игрока ЧМ-2018.

"Я думаю, что заслужил это звание, но заслужили все, кто прекрасно сыграл на турнире. Для меня это не настолько важно. Главное - что наша команда может развиваться. Я никогда не играл за индивидуальные награды. Но если мне дадут этот приз, я буду рад" - сказал Азар.

Отметим, что 27-летний игрок "Челси" провёл на ЧМ-2018 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Азар поучаствовал в 25 голах в последних 25 матчах за сборную Бельгии. | http://soccernews.ru