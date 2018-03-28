Азар: "Еще не думал о своем будущем"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом", высказался о своем будущем.

" На данный момент я все еще нахожусь в "Челси". Сначала нужно завершить сезон, потом будет Чемпионат Мира, а затем наступит отпуск. Посмотрим, что будет дальше. Я еще не думал о своем будущем. У меня есть два года контракта с "Челси", и я очень доволен здесь всем. Сейчас я думаю только об окончании сезона и Чемпионате Мира ", - цитирует 27-летнего бельгийца fichajes.com.

Напомним, "Реал" сделал выбор между Азаром и Салахом. | soccernews.ru