Азар: "Еще не думал о своем будущем"

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Азар: "Еще не думал о своем будущем"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом", высказался о своем будущем.

"На данный момент я все еще нахожусь в "Челси". Сначала нужно завершить сезон, потом будет Чемпионат Мира, а затем наступит отпуск. Посмотрим, что будет дальше. Я еще не думал о своем будущем. У меня есть два года контракта с "Челси", и я очень доволен здесь всем. Сейчас я думаю только об окончании сезона и Чемпионате Мира", - цитирует 27-летнего бельгийца fichajes.com.

Напомним, "Реал" сделал выбор между Азаром и Салахом. | soccernews.ru

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