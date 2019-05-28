Азар: "Если это финал, неважно Лига чемпионов это или Лига Европы, главное - выиграть"

Игрок "Челси" Эден Азар рассказал, чего ждет от матча финала Лиги Европы с "Арсеналом". Об этом пишет FourFourTwo.

"Это европейский турнир, который является очень важным для всех: тренера, болельщиков и меня. Если это финал, то не важно Лига чемпионов это или Лига Европы, главное - выиграть. Все, что вы хотите - выиграть трофей и отпраздновать победу.

Я очень хочу победить, неважно забью или нет. Если это моя последняя игра, надеюсь завоевать трофей", - сказал Азар.

Ранее сообщалось, что футболист этим летом перейдет в мадридский "Реал".

Напомним, финал Лиги Европы состоится завтра, 29 мая в Баку.

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