Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей"
Бельгийский нападающий лондонского клуба "Челси" Эден Азар не исключил вероятность ухода из команды по окончании сезона.
"Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей. Пока я ничего не знаю о своем будущем и не думаю о нем. Я просто хочу что-то выиграть для "Челси", - приводит слова Азара The Telegraph.
В финале Лиги Европы "Челси" встретится с "Арсеналом". Поединок состоится 29 мая в Баку.
Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Азара хочет мадридский "Реал". Впрочем, пока что клубы не могут договориться по сумме трансфера игрока. Его контракт с "Челси" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Виллиан: "Не слышал об уходе Азара из "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться
-
"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем
-
Клопп недоволен решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку
-
Лофтус-Чик: "Все игроки "Челси" были бы рады, если бы Азар остался в команде до конца карьеры"
-
Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"
-
Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "Челси"
-
Стерлинг поделился эмоциями от выхода своего бывшего клуба "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов
-
Несколько ключевых игроков "Ливерпуля", возможно, пропустят финальный матч АПЛ
-
Сульшер: "Если "Манчестер Юнайтед" сможет побороться за чемпионство - это будет чудом"
-
Моура стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
-
1
Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей"
-
Эрнандес: "Недоволен своим положением в ЦСКА"
-
"Оренбург" на 96-й минуте упустил победу над "Уралом"
-
У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан на финал Лиги Европы
-
6
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
1
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
-
Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом
-
Агент: "Яя Туре завершил карьеру"
-
11
Моуринью: "Для меня вопрос, почему "Энфилд" стал сюрпризом для "Барселоны"
-
Пять игроков "Челси" попали в сборную недели Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15