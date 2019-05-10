Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей"

1 Теги челсиэден азар

Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей"

Бельгийский нападающий лондонского клуба "Челси" Эден Азар не исключил вероятность ухода из команды по окончании сезона.

"Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей. Пока я ничего не знаю о своем будущем и не думаю о нем. Я просто хочу что-то выиграть для "Челси", - приводит слова Азара The Telegraph.

В финале Лиги Европы "Челси" встретится с "Арсеналом". Поединок состоится 29 мая в Баку.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Азара хочет мадридский "Реал". Впрочем, пока что клубы не могут договориться по сумме трансфера игрока. Его контракт с "Челси" действует до лета 2020 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Уйдет так сказать крксиво,в Лондон с кубком и медалью,ведь Реал опвть его проспит(

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