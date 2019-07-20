Азар: "Если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных"

1 Теги реал мадридэден азар

Азар: "Если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных"

Вингер "Реала" Эден Азар рассказал, в какой роли он видит себя в мадридском клубе.

"Я люблю полную свободу на поле. Иногда это трудно, но если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных.

Мне нравится играть справа, потом могу переместиться на левый фланг. Я играю инстинктивно. Я не обдумываю каждое движение, для принятия решения у меня уходит секунда", - цитирует Азара Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Азар провел за "Челси" 52 игры, в которых отметился 21 забитым мячом и 17 ассистами.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

В таком случае Азару следует играть правее,а Винисиусу левее.

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