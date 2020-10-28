Азар: "Эта ничья ощущается как победа"

Вингер "Реала" Эден Азар высказался об игре против менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

"Эта ничья ощущается как победа, хотя это не так. Мы даже могли забить три гола. Может, я должен был забить третий. Так или иначе, мы не сдались и показали характер", - приводит слова Азара сайт УЕФА.

После двух туров "Реал" занимает в группе В последнее место, имея в активе одно очко.

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