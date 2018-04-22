Азар: "Это плохой сезон для "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар подвел итог выступлению своей команды в текущем сезоне.

" Я не думаю, что я играл хорошо последние два месяца. Да, я забивал, но именно для этого я и выхожу на поле. Больше всего же я хочу, чтобы моя команда выигрывала. Когда мы не побеждаем, я не могу быть счастлив. Мы - пятые в Премьер-Лиге, и мы вылетели из Лиги Чемпионов. Мы не выиграли Кубок Лиги. Так что это плохой сезон ", - цитирует 27-летнего бельгийца Le 10 Sport.

Напомним, сегодня в полуфинале Кубка Англии "Челси" обыграл "Саутгемптон". | soccernews.ru