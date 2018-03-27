Азар готов играть даже в защите



Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что готов сыграть на любой позиции, на которую его поставит тренер.

"Я просто хочу выходить на поле. Мне не важно, буду ли я "девяткой" или "десяткой". Я могу играть левого защитника, если этого захочет тренер. Без проблем. Я готов отдавать всего себя, как я делаю каждый раз. Я счастлив в "Челси". В данный момент мои мысли связаны с концовкой сезона и Чемпионатом Мира. Мой контракт с "Челси" действует еще два года и меня все устраивает в клубе", - приводит слова Азара Sky Sports.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему Азару проявляют "Реал" и ПСЖ.

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