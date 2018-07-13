Азар готов перейти в "Барселону"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар принял важное решение о продолжении своей карьеры.

Как сообщает Sport.es, 27-летний бельгиец выразил готовность перейти в "Барселону", которая с недавних пор включилась в борьбу за звёздного футболиста.

Напомним, что Азар связан с "Челси" контрактом до 2020 года.

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