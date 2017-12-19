Азар готов покинуть АПЛ ради Ла Лиги

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар будет не против перебраться летом следующего года в мадридский "Реал".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 26-летний бельгиец уже уведомил королевский клуб о том, что он будет готов предпринять попытки убедить руководство "аристократов" расстаться с ним, если "сливочные" сделают достойное предложение.

Напомним, "Челси" нацелился на лидера "Кристал Пэлас". | soccernews.ru