Азар готов покинуть АПЛ ради Ла Лиги

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Азар готов покинуть АПЛ ради Ла ЛигиВингер лондонского "Челси" Эден Азар будет не против перебраться летом следующего года в мадридский "Реал".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 26-летний бельгиец уже уведомил королевский клуб о том, что он будет готов предпринять попытки убедить руководство "аристократов" расстаться с ним, если "сливочные" сделают достойное предложение.

Напомним, "Челси" нацелился на лидера "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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