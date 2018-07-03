Азар готов покинуть "Челси"

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Азар готов покинуть "Челси"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар готов сменить этим летом клубную прописку, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 27-летний бельгиец остался недоволен действиями "аристократов" на трансферном рынке в текущее межсезонье и вероятным подписанием на тренерский мостик итальянского специалиста Маурицио Сарри. Разочаровавшись в новом проекте своего клуба, футболист уже дал указание своим агентом начать работу над уходом со "Стэмфорд Бридж".

Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Челси". | soccernews.ru

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