Азар готов присоединиться к "Реалу" при одном условии

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар будет готов присоединиться к мадридскому "Реалу" при одном условии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний бельгиец уведомил главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, который определил ведущего игрока "аристократов" в свои приоритетные трансферные цели, что он будет готов принять предложение "сливочных", если ему будет гарантировано стабильное место в стартовом составе новой команды.

Напомним, Пирло может получить должность в "Челси". | soccernews.ru