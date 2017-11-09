Азар готов присоединиться к "Реалу" при одном условии

Теги эден азарзинедин зиданреал мадридчелси

Азар готов присоединиться к "Реалу" при одном условииВингер лондонского "Челси" Эден Азар будет готов присоединиться к мадридскому "Реалу" при одном условии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний бельгиец уведомил главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, который определил ведущего игрока "аристократов" в свои приоритетные трансферные цели, что он будет готов принять предложение "сливочных", если ему будет гарантировано стабильное место в стартовом составе новой команды.

Напомним, Пирло может получить должность в "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов