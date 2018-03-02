Азар готов продлить контракт с "Челси", но при одном условии

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Азар готов продлить контракт с "Челси", но при одном условииВингер лондонского "Челси" Эден Азар готов продлить контракт с своим клубом, информирует Mirror.

Однако, по сведениям издания, подписать новое соглашение 27-летний бельгиец планирует только в том случае, если получит гарантии от "аристократов" того, что они не будут препятствовать его уходу, если по нему поступит предложение от мадридского "Реала".

Отметим, что по новому контракту Азар будет зарабатывать в "Челси" 335 тысяч евро в неделю.

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