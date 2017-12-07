Азар: "Готовы сыграть против "Барселоны" и ПСЖ"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о готовности своей команды противостоять грандам европейского футбола в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Для нас не будет проблемой - сыграть с топ-клубами. Мы - "Челси". Мы - лучшая команда, поэтому мы можем играть против любого соперника. Мы знаем, что ПСЖ и "Барселона" - очень хорошие команды, но мы - "Челси", поэтому мы готовы ко всему ", - приводит слова 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, Кэйхилл назвал нежелательных соперников для "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru